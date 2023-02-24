Подоляк отреагировал на упреки Кремля о "провокациях" в Приднестровье: на это способна только РФ

По его словам, решение приднестровской проблемы принадлежит только Кишиневу.

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что единственной страной, которая может устроить провокации на территории Приднестровья, является агрессор Российская Федерация.

Так представитель ОП прокомментировал Radio Moldova упреки Москвы.

"Никогда не слушайте, что говорит Минобороны России. Они постоянно и примитивно используют одни и те же истории о якобы провокациях... Зависимость от России, в том числе экономическая, будет всегда порождать бедность и политическую нестабильность", — подчеркнул он.

По его словам, решение приднестровской проблемы принадлежит только Кишиневу. Если же Молдове нужна поддержка Украины, то стоит обратиться к президенту Владимиру Зеленскому. Подоляк отмечает, что Киев не будет выступать с инициативами без консультаций с Молдовой, Румынией и странами Европейского Союза.

"Что касается провокационных действий, то единственная страна, которая может это сделать в Молдове и которая обязательно будет что-то делать в Приднестровском регионе – это Российская Федерация", — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, утром 23 февраля российское Минобороны опубликовало заявление, что якобы власти Украины готовят провокацию против Приднестровья. В заявлении говорилось, что их якобы осуществят подразделения Вооруженных сил Украины, в частности, "с привлечением националистического формирования "Азов".

Власти Молдовы опровергли заявления Москвы. Подчеркивается, что молдавские ведомства сотрудничают с иностранными партнерами. Впрочем, в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

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