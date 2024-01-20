Подоляк отверг любые переговоры с Кремлем: Путин хочет господства в Европе

Украина не будет вести переговоры с агрессорской Россией. Президент-диктатор страны-оккупантки Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории.

Об этом в интервью Bild заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Война будет продолжаться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс ", – сказал он.

Представитель ОП также призвал к продолжению поставок оружия. В частности, высокотехнологичное вооружение. По его словам, сейчас проблема заключается в неравномерности, а потому поставки должны быть сбалансированными.

Подоляк говорит, что линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км. Также он добавил, что Россия за год войны не совершила существенного прогресса.