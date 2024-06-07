Подоляк ответил Байдену, который не видит Украину в НАТО

В Соединенных Штатах не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины к членству в НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу" объяснил, от чего это решение может зависеть.

"Можно говорить, что "мы там не видим или видим Украину". Не от этого – не от слов все будет зависеть. Потому что эскалация идет. Год назад, если бы мы в эфире сказали, что европейские страны разрешат удары по территории России, как бы на нас с вами посмотрели? Сказали бы, что это фэнтези, это невозможно". Сегодня понятно, что HIMARS будут бить по территории России, потому что это правильно. Это исторически детерминировано и обусловлено. И так будет и с НАТО, и со всем остальным. Мне интересно, точно ли заинтересованы администрации Соединенных Штатов или президентов европейских стран в том, чтобы постоянно находиться в войне, увеличивать расходы на безопасность, испытывать проблемы с очень масштабным терроризмом и тому подобное", — сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО.

На саммите НАТО, который этим летом состоится в Вашингтоне, Украине будет предложен пакет помощи по безопасности. Однако в Соединенных Штатах не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины к членству в НАТО.

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