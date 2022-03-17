Подоляк ответил, идет ли речь на переговорах с Россией об оккупированных Крыме и Донбассе

Подоляк ответил, идет ли речь на переговорах с Россией об оккупированных Крыме и Донбассе

Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, сказал советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не может пока комментировать, стоят ли на переговорах с Россией вопросы оккупированных Крыма и Донбасса, однако заверил, что позиция государства о непризнании оккупации остается неизменной.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

Он ответил на вопрос журналистки о том, есть ли среди вопросов признание Крыма российским, а Донецкой и Луганской псевдореспублик – независимыми?

"Я не могу вдаваться в детали, потому что это может повлиять на переговорный процесс. Могу лишь сказать, что сначала Россия пришла со многими желаниями, большинство из которых уже не рассматриваются. Есть гораздо лучшее понимание всех огневых точек", — сказал советник главы президентского офиса.

Что касается оккупированных территорий, то позиция Украины остается неизменной: границы страны изменить невозможно, добавил он.

"Однако я считаю, что мы должны быть трезвыми в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, там работает российская администрация. Одним из ключевых остается вопрос – как управлять этими территориями. Проблема в том , что Российская Федерация вошла к нам с войной, а не завела разговор", — пояснил Подоляк.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Украины, советник главы ОП ответил: "Продолжаются переговоры. Мы ищем юридическую формулу. Когда она будет найдена, президенты Украины и России продолжат переговоры на специальной встрече".

Полную версию интервью Подоляка о переговорном процессе Украины и России читайте здесь.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории, а наоборот, стремится вернуть уже оккупированные Крым, Донбасс и территории других областей.