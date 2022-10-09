Подоляк: "Повестку дня сегодня формируют только ВСУ, а не ничтожные бумажки, которые подписывает Путин"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что повестку дня, по которой Украина будет идти, освобождая свои территории, сегодня формируют только Вооруженные Силы Украины, и нет разницы, какие указы подписывает Путин и что говорит российская пропаганда.

Об этом Подоляк заявил 9 октября в эфире телемарафона.

"Все коллизии вроде бы с референдумами, вроде бы с указами господина Путина, которые ничтожны с юридической точки зрения, не имели никакого смысла — это была попытка информационно переиграть то, что на военном плацдарме не удается сделать. Сегодня только Вооруженные Силы Украины формируют ту повестку дня, по которой мы будем идти, освобождая свои территории. Нет разницы, о чем говорит российская пропаганда, нет разницы, какие указы подписывает Путин, в том числе о передаче Запорожской АЭС в юрисдикцию Росатома, нет разницы, что они говорят о Керченском мосте. Юридически это все не имеет смысла", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сегодня Россия уничтожает сама себя путём "хаотизации отношений в ближайшем окружении Путина". Подоляк намекнул, что следствием этого мог быть и взрыв на Керченском мосту.

"Россия за счет хаотизации отношений в ближайшем окружении Путина также начинает сама себя поедать и сама себя уничтожать... Эксцесс на Керченском мосту — это возможность для одной или другой силовой группы в окружении Путина получить новые рубежи", — считает Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что взрыв на Керченском мосту существенно усложняет логистику оккупантов, фактически остающихся без оружия. Кроме того, это оказывает значительное влияние на настроения среди российских вояков и новобранцев. В результате, в РФ начинают искать виновных в провале так называемой "специальной военной операции".

Подоляк уверен, что сегодня в РФ назревает конфликт между так называемыми "башнями Кремля": Министерство обороны и Генштаб России — с одной стороны, ФСБ, Росгвардия и ЧВК — с другой. При этом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сегодня, вероятно, готовят на должность Министра обороны или главы Росгвардии.

В то же время, то, что публично демонстрируют в России, в частности заседание Совбеза, публичные выступления Путина или его общение с российским кабмином, не дает действительной информации о том, что именно происходит в ближайшем окружении российского диктатора.

"Конфликт действительно перешел в горячую фазу... Несколько раз Путин не комментировал ключевые события, например, мощное отступление российских войск из Харьковской области, обмен пленными из "Азовстали", происходящие в Крыму события (не только мост, а до этого еще Новофедоровка)... Он не комментирует это и начинают постепенно нарастать процессы хаотизации общественных отношений, имею в виду на уровне политической элиты", — сказал Подоляк.

Советник ОП добавил, что весь классический российский генералитет, "основа основ путинского режима", сегодня в упадке и "под большим прессом". Именно поэтому в РФ уже проходят аресты.

"Таким образом, мы можем ожидать только нарастание выраженного конфликта", – уверен Подоляк.

Переворот в России

В Кремле появляются первые храбрецы, выражающие Путину несогласие. Так, американское издание Washington Post обнародовало статью, в которой говорится, что среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией владеет разведка США.

Между тем, российские генералы осознают значительные провалы своей армии в войне против Украины и боятся застать тот момент, когда будет объявлена капитуляция.

Также стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу на следующей неделе может попытаться совершить госпереворот и этого, мол, президент страны-агрессорки Владимир Путин опасается.

Именно поэтому в Москве начались аресты военных. Это может быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ.

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