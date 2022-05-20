Подоляк поздравил Зеленского с третьей годовщиной инаугурации: "Человек, который оказался в нужное время в нужном месте"

Подоляк поздравил Зеленского с третьей годовщиной инаугурации: "Человек, который оказался в нужное время в нужном месте"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что сегодня, 20 мая, исполняется три года с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

По этому случаю Подоляк поздравил вождя страны с важной датой. На своей официальной странице в Twitter советник главы ОП подчеркнул, что Зеленский "тот человек, который оказался в нужное время в нужном месте":

"Третья годовщина со дня инаугурации Владимира Зеленского. Человек, который оказался в нужное время в нужном месте. Человек, вдохнувший новую жизнь в мировую политику. Человек, сделавший Украину символом устойчивости и свободы. Человек, который положит конец русской варварской цивилизации", – написал Подоляк.

Третья годовщина со дня инаугурации @ZelenskyyUa. Человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Человек, вдохнувший новую жизнь в мировую политику. Человек, сделавший символом стойкости и свободы. Человек, который положит конец русской варварской цивилизации. pic.twitter.com/IaYYvMvzld – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 20, 2022

Отметим, что сегодня, 20 мая, ровно три года с того момента, как действующий президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность. Именно 20 мая 2019 года в здании парламента состоялась инаугурация 6 главы современной независимой Украины.

20 мая 2019 года в здании парламента состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского

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