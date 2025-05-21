Подоляк предположил, что Россия может потребовать в "меморандуме мира"

Михаил Подоляк. / © Associated Press

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Условия, которые Россия может прописать в так называемом "меморандуме мира", означают полное подчинение Украины — от контроля над армией до потери собственной политики и территорий.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк для "РБК-Украина".

"Они подпишут меморандум такой, как им выгодно: устранить "первоисточники войны", то есть, по их мнению, Украина должна прекратить свое существование. Хотя, безусловно, первоисточник войны — это сама Россия", — подчеркнул Подоляк.

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По его словам, вероятные пункты этого меморандума могут предусматривать:

лишение Украины внутренней и внешней политики;

гарантии невступления в любые оборонные альянсы (не только НАТО);

запрет на собственную армию и вооружение;

сокращение оборонной промышленности до символического уровня.

"Речь идет об обязательстве производить только пистолеты, а также о гарантиях, что Украина будет согласовывать внутреннюю политику с Москвой — язык, вера, состав правительства. Это будет буквально "ярлык на служение хану в Москве", — подчеркнул советник.

Кроме того, он предупредил, что Россия может потребовать отказа не только от оккупированных территорий, но и от других, которые в Кремле "считают историческими".

"Территории, которые, по мнению РФ, принадлежат ей еще со времен печенегов, также могут быть включены в перечень претензий", — отметил Подоляк.

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Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроков подготовки меморандума о мире и прекращении огня "нет и быть не может". Он отметил, что Россию и Украину ждут "сложные контакты по выработке единого текста".