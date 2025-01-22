Подоляк предположил, какие выводы сделает Трамп после разговора с Путиным

У диалога с Россией, по крайней мере путинских времен, нет перспектив.

По мнению советника ОПУ Михаила Подоляка, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп поговорит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он осознает, что с РФ нет смысла договариваться о чем-либо. Потому что это просто.

Об этом Подоляк сказал в эфире "Мы Украины".

Глава США поймет, считает Подоляк, что нужно:

еще добавить возможности Украины — милитарные возможности нанести поражение России и увеличить удары по территории России, ведь это сильно триггерит Путина и его окружение;

повысить цену войны для Путина – за счет вытеснения РФ из ряда глобальных финансовых и отраслевых рынков.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ соответствия целям его политики. В СНБО объяснили, что это не касается Украины.

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