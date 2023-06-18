Подоляк предсказывает панику в кремлевских пропагандистов: названа причина

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов – пишет Укринформ.

Вот как только перелом будет ощутим с точки зрения территориальных изменений, тогда мы увидим другой тип реакции — это будет паника. Они потребуют немедленно призвать к порядку Украину и остановить войну, которую Украина и "развязала" и так далее”, — отметил он.

Комментируя ситуацию с контрнаступлением ВСУ, Подоляк отметил, что Вооруженные силы Украины "тестируют фронт и определяют тончайшие участки, по которым можно нанести удар с наименьшими потерями".

“Украина действительно полностью владеет инициативой. Можно именовать это наступательными операциями. На первичном этапе проводятся следующие мероприятия – формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию. Чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать. Контрнаступление будет формироваться и количество ударных действий будет постепенно нарастать. Еще только все начинается», – объяснил он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что у России есть свои основные три задачи. "Первое — это компенсировать внутреннее паническое ожидание. Второе — они хотят продолжать пугать элиты стран-партнеров Украины. И третья задача, безусловно, это отвлекать внимание, но не от того, что у них там внутри происходит, а вот от этих террористических ударов крылатыми". ракетами по городам Украины», – резюмировал он.

Украинское контрнаступление: подробности

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили четыре роты российских оккупантов, а также уничтожили или повредили 53 единицы их техники.

Также представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что 16 июня украинские защитники достигли частичного успеха, в частности вытеснили оккупантов с определенных позиций в Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 июня, потери оккупантов составляют 218 500 человек. Так, за сутки были ликвидированы или ранены еще 590 российских военных и 84 единицы вражеской техники.

Заметим, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины действительно есть потери техники на поле боя во время контрнаступательных действий, но у украинских военных достаточно техники для продолжения своего наступления.

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