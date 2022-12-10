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Подоляк прокомментировал потолок цен на нефть из России: "Правило: "Не бросать мыло в душе"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Подоляк прокомментировал потолок цен на нефть из России: "Правило: "Не бросать мыло в душе"

Фото: Getty Images

Этой фразой он описал отношения РФ с партнерами по "антизападной коалиции" по вопросу цен на нефть.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ограничение цен на российскую нефть.

Свою реакцию он оставил в твиттере.

"Многие считают, что русская культура – это Достоевский или Чайковский. Но настоящая, глубинная ru-культура – это АУЭ (тюремная субкультура). Там есть правило: "Не бросать мыло в душе". И это лучшее описание отношений России с партнерами по "антизападной коалиции" по вопросу цен на нефть", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение "слабой позицией" Запада. Глава государства подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

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Дата публикации
Просмотры
507
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