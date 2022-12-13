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Подоляк прокомментировал решение продавца "смертью" Бута, которого недавно обменяли, пойти в политику

Подоляк прокомментировал решение продавца "смертью" Бута, которого недавно обменяли, пойти в политику

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
572
Время на прочтение
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Подоляк прокомментировал решение продавца "смертью" Бута, которого недавно обменяли, пойти в политику

Виктор Бут Бут вступил в российскую партию ЛДПР.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение российского торговца оружием Виктора Бута пойти в политику.

По словам Подоляка, политическая карьера торговца "смертью" Бута в России логична с точки зрения российской сущности.

"Путинская Россия — крупнейшая преступная группировка, инвестирующая в конфликты, финансирующая терроризм, покупающая политиков и занимающаяся дестабилизацией на планете. Победа Украины вернет всех на скамью подсудимых", — говорится в сообщении в Twitter.

Российский бизнесмен Виктор Бут через несколько дней после освобождения из американской тюрьмы вступил в партию ЛДПР, которую основал и возглавлял российский политик Владимир Жириновский.

Обмен заключенными между США и РФ

Виктор Бут был осужден в 2012 году в США за подготовку продажи оружия колумбийским антиправительственным вооруженным группировкам. В Соединенных Штатах его называли "торговцем смертью" и одним из самых известных поставщиков оружия в зоны конфликтов. Вину он не признал. 8 декабря в ОАЭ Бут состоялся обменен на осужденную в России по обвинению в перевозке наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер.

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Дата публикации
Просмотры
572
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