Подоляк рассказал, чего больше всего боится РФ

По мнению Подоляка, после этой войны влияние Кремля в рамках внешней политики будет ничтожным.

Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца и потребует полного вывода российских войск, будет говорить о демилитаризации РФ и т.д.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

"Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца: не будет никаких кулуарных сепаратных договоренностей, как это было традиционно для российской внешней политики. Сегодня они (россияне – Ред.) чувствуют, что за счет этой войны РФ и ее влияние в рамках внешней политики будут ничтожным — Россия не сможет влиять ни на что. Безусловно, они не хотят этого. Речь идет не только об Украине, а о российском влиянии", — отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что война России против Украины будет затяжной. Также он перечислил составляющие "переговоров", к которым стремится РФ.

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