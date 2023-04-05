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Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Подоляк рассказал, что будет с РФ после вступления Финляндии в НАТО

Фото: Getty Images

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал быстрое вступление Финляндии в НАТО и последствия этого для России.

Стремительное вступление Финляндии в НАТО полностью обнуляет роль России как глобального политического игрока.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Стремительное вступление Финляндии в НАТО окончательно обнуляет роль РФ как глобального политического игрока… Далее – обязательные демилитаризация, денуклеаризация, разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерическое медвежье нытье обиженных пропагандистов", — написал Подоляк.

Напомним, Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом Североатлантического Альянса после того, как Турция последним из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление.

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации, а расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ.

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Дата публикации
Просмотры
398
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