Подоляк рассказал, что ждет Курщину в будущем

Операция ВСУ в Курской области станет весомым аргументом на предстоящих переговорах с Россией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.

По его словам, Курская область стала символом провала российских амбиций и разрушила миф о "непобедимой России". Подоляк подчеркнул, что России не удается восстановить контроль над этими территориями.

“Ситуация в Курской области существенно сказывается на имидже России. Еще до войны Путин угрожал захватить половину Европы. Сейчас он даже не может отразить часть своей собственной территории”, — отметил Подоляк.

Он добавил, что мировое сообщество, в частности Китай, уже не воспринимает Путина как влиятельного игрока.

"Россия обнулила весь миф о своей силе, разбившись об Украине", — подытожил Подоляк.

Он убежден, что ситуация в Курской области станет важным фактором во время предстоящих переговоров, где Украина будет обменивать что-то на что-то.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по Курской области, где Россия разместила около 12 тысяч северокорейских солдат.

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