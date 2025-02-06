Подоляк рассказал, что ждет Курщину в будущем

Вопросы Курской области обязательно используют на переговорах.
Операция ВСУ в Курской области станет весомым аргументом на предстоящих переговорах с Россией.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.
По его словам, Курская область стала символом провала российских амбиций и разрушила миф о "непобедимой России". Подоляк подчеркнул, что России не удается восстановить контроль над этими территориями.
“Ситуация в Курской области существенно сказывается на имидже России. Еще до войны Путин угрожал захватить половину Европы. Сейчас он даже не может отразить часть своей собственной территории”, — отметил Подоляк.
Он добавил, что мировое сообщество, в частности Китай, уже не воспринимает Путина как влиятельного игрока.
"Россия обнулила весь миф о своей силе, разбившись об Украине", — подытожил Подоляк.
Он убежден, что ситуация в Курской области станет важным фактором во время предстоящих переговоров, где Украина будет обменивать что-то на что-то.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по Курской области, где Россия разместила около 12 тысяч северокорейских солдат.
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