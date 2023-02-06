Подоляк рассказал, о каком оружии Украина договаривается с Западом

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетной военной помощью от западных партнеров являются ракеты повышенной дальности и штурмовая авиация.

В эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона Подоляк прокомментировал переговоры о предоставлении Украине нового оружия:

"Мы получим ракеты повышенной дальности — они есть в пакете, который Соединенные Штаты нам предоставляют. Но это 150 км, поэтому мы продолжаем говорить о ракетах повышенной дальности, работающих на расстоянии 200-300 км. Вторая составляющая — очень интенсивные переговоры идут по авиации".

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По его словам, Украине необходима штурмовая авиация на данном этапе войны.

"Когда ты идешь в контрнаступление, то для того чтобы сверху защищать и прикрывать своих ребят, свою бронетехнику, которая будет идти в прорыв, нужна именно штурмовая авиация, которая будет как танк — с неба сносить все, заливать огнем, потому что надо много уничтожать российскую технику, живую силу и т.д. Поэтому это A-10 — штурмовая авиация. Безусловно, есть эффективные истребители, как F-16, которые используются для перехвата и штурмовых операций. Они являются ключевым самолетом во многих странах. Таким образом, будем проводить переговоры именно по F-16, штурмовой авиации, ударным вертолетам, как Apache, и так далее. Это все сегодня на столе переговоров", — сказал советник главы ОПУ.

Как отметил Подоляк, западные партнеры, как и в ситуации с поставками танков, "стараются соблюдать некую осторожность", хотя сегодня это уже не имеет смысла.

"Мы и публично, и не публично на разных площадках говорим обо всем. И мы получаем максимальную номенклатуру оружия. Это и ЗРК, и танки, включая "Абрамс", дополнительные "Джавелины", "Стингеры", снаряды 155 калибра, "Хаймерсы", гаубицы, ствольная артиллерия. А сейчас мы уже получаем ракеты повышенной дальности, будем говорить об ATACMS или аналогах, будем говорить о F-16 или штурмовой авиации, включая вертолеты", — перечислил он.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников 5 февраля анонсировал предоставление Украине самолетов от западных партнеров. По его словам, "самолеты будут, вопросы просто — какие".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса о неиспользовании Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

Впрочем, в Верховной Раде считают все военные объекты России законными целями для ударов со стороны Украины.

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