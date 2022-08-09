Подоляк рассказал, остались ли каналы связи между Киевом и Москвой

На шестом месяце войны, которую Россия начала в Украине, каналы связи между Банковой и Кремлем практически отсутствуют.

Единственные каналы связи, которые остались между Украиной и Россией, касаются переговоров по обмену телами погибших военных, а также по обмену пленными.

Об этом в интервью BBC заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы уже даже о гуманитарных коридорах не можем говорить, потому что Россия — это не та страна, для которой существуют понятия гуманистического подхода к ведению войны или до того, как нужно обращаться с людьми на оккупированных территориях", — подчеркнул он.

Напомним, по информации Financial Times, западные страны, в том числе члены ЕС, рассматривают возможность введения карательных мер по торговле и финансам с Турцией. Поводом стала вторая за месяц встреча Эрдогана с Путиным, да еще в Сочи, куда турецкий президент уехал лично. Уже ни для кого не секрет, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции. В Сочи Эрдоган и Путин договорились о расчетах за газ в рублях.

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