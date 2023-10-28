Подоляк рассказал, почему для Кремля важны хоть какие-то успехи на фронте.

Страна-агрессорка Россия стремится влиять на западные элиты. А для пропаганды ей нужны хоть какие-нибудь результативные действия на фронте в Украине.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отмечает, что задача перед Кремлем стоит достаточно примитивная: российскому военно-политическому руководству необходимы хоть какие-то результативные действия.

"Им нужно хотя бы продвижение на километр, на два, захват хоть какого-то населенного пункта, который на слуху. Особенно – в Донецкой или Луганской областях, чтобы сказать: смотрите, у нас еще есть потенциал, мы еще можем куда-то двигаться. Если за километр продвижение по территории Украины нужно заплатить 10, 20, 30 тысяч жизней — для России это ничего не стоит", — подчеркнул представитель ОП.

По словам Подоляка, россияне хотят психологически влиять на западные элиты, прежде всего. Впрочем, для пропаганды необходимо хоть какое-то результативное действие.

"Например, показать: смотрите, мы оцепили Авдеевку, мы взяли Авдеевку и так далее. А то, что там все стерто с лица земли, там практически нет населенных пунктов. Это для России не играет никакой роли. Для них главное — информационное сообщение: мы вышли, например, на промышленную зону Авдеевки, вышли на терриконы Авдеевского коксохима и т.д. Это исключительно ради либо психологической, либо информационной составляющей. Военный, стратегический смысл в Российской Федерации отсутствует», — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Генштаб Эстонии сообщал, что армия РФ стремится добиться хоть какого-то успеха для имиджа Путина. оккупанты хотят создать внутри страны впечатление об успехах в войне.

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