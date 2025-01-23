Подоляк рассказал, почему Трампу не удастся договориться с Путиным

По словам Подоляка, недавние заявления Трампа свидетельствуют о его реалистичном подходе к завершению войны в Украине.

Дональд Трамп публично заявляет о намерении заставить Россию заключить соглашение, применяя санкции и пошлины. Однако важно также усиливать военную помощь Украине, чтобы добиться результата.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.

По словам Подоляка, недавние заявления Трампа свидетельствуют о его реалистичном подходе к завершению войны в Украине. Он признает, что ее не удастся завершить через 24 часа, как некоторые считают.

"Публичные заявленя Трампа демонстрируют, что они осознают – Путин иррационален. Договориться о чем-то с Путиным в кулуарах не получится. Поэтому Трамп использует публичность, чтобы зафиксировать позицию. Если вы не будете этого делать, то мы прилагаем усилия другого уровня, чтобы принудить вас. Они знают, что такое современная Россия и как с ней работать", – отметил Подоляк.

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Советник главы ОП подчеркнул, что санкции и пошлины являются важными инструментами влияния, однако их эффект придется ждать несколько месяцев. В то же время, без усиления военной поддержки Украины заставить Россию идти на переговоры будет невозможно.

"Если Соединенные Штаты вообще ограничат наше государство в использовании оружия, это вряд ли заставит Россию остановиться. Все должно работать в комплексе", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, комбинация экономического и милитарного давления станет эффективной стратегией завершения войны.

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"Без существенного наращивания ударов по России и без увеличения ракетных способностей Украины добиться такого эффекта не удастся. Нужно заставить Путина идти на переговоры. Если этого не делать, то Россия будет просто искать отговорки", — добавил Подоляк.

Трамп, по словам Подоляка, уже демонстрирует понимание того, что Россию необходимо заставить изменить свою политику из-за экономического и военного давления. Это единственный способ достичь условий, которые могут вынудить Путина начать конструктивные переговоры.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что окажет большую услугу России и ее президенту Владимиру Путину, если тот согласится заключить соглашение об окончании войны в Украине. Иначе американский лидер угрожает РФ жесткими санкциями.