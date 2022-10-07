Подоляк резко ответил Меркель о "крепком мире" с Россией: "Это чистое лицемерие"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель и назвал это "чистым лицемерием".

Свой ответ он опубликовал сегодня, 7 октября, в Twitter.

"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру оружием массового поражения, если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все понятно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого" мира". Как это остановить?" – говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, Меркель заявила, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным, только если в него будет включена и Россия.

В то же время, она сказала, что "очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО придерживались единой и решительной позиции для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины".

Поддержка Германии

В начале октября в Одессу прибыла министер обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она анонсировала быструю поставку первой обещанной единицы наземной системы ПВО IRIS-T.

Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поддержке Украины. По ее словам, нет шансов на то, что мирные переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины. Мол, предложения российского президента Владимира Путина противоположны миру.

Меркель готова вернуться в большую политику и договариваться с Путиным

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