Подоляк резко ответил Меркель о "крепком мире" с Россией: "Это чистое лицемерие"

Последние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель – это "чистое лицемерие", считает Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель и назвал это "чистым лицемерием".
Свой ответ он опубликовал сегодня, 7 октября, в Twitter.
"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру оружием массового поражения, если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все понятно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого" мира". Как это остановить?" – говорится в сообщении Подоляка.
Напомним, Меркель заявила, что необходимо заниматься "будущей архитектурой европейской безопасности в рамках международного права", которое будет стабильным, только если в него будет включена и Россия.
В то же время, она сказала, что "очень важно, чтобы и Германия, и Европейский союз, и НАТО придерживались единой и решительной позиции для защиты и восстановления суверенитета и целостности Украины".
Поддержка Германии
В начале октября в Одессу прибыла министер обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она анонсировала быструю поставку первой обещанной единицы наземной системы ПВО IRIS-T.
Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок высказалась о поддержке Украины. По ее словам, нет шансов на то, что мирные переговоры положат конец войне, которую Россия начала против Украины. Мол, предложения российского президента Владимира Путина противоположны миру.
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