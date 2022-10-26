Подоляк сделал громкое обращение к миру после доказательств Израиля об иранских дронах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мир должен пересмотреть иранский вопрос после появления доказательств использования Россией иранских дронов-камикадзе в войне против Украины.

Свое заявление Подоляк опубликовал в Сети.

"Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка – это утка. Ицхак Герцог официально поставил точку в этой теме: РФ использует дроны иранских террористов для нападения на украинские города", – говорится в сообщении советника главы ОП.

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Он подчеркнул, что это требует от мира переоценки иранского вопроса и новых подходов к его решению.

Напомним, президент Израиля Исаак Герцог прибыл в Вашингтон, чтобы предоставить США доказательства того, что иранские беспилотники используются Россией в войне против Украины. По данным израильских СМИ, специалисты страны изучили российские дроны "Герань-2" и пришли к выводу, что они идентичны с иранскими дронами Shahed-136.

Заметим, что власти Ирана отрицают, что поставляют в Россию дроны-камикадзе. Страна даже заявляла о готовности принять участие в расследовании этого факта вместе с Украиной.

В то же время в России врут, что не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

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