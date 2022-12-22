Подоляк сделал выводы поездки Зеленского в Вашингтон: США зафиксировали, что Россия должна проиграть

По его словам, ВСУ получат необходимую военную помощь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк очертил четыре вывода поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Одним из главных в Офисе президента называют окончательное решение США о поражении агрессорки России в войне.

"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует ...", – написал представитель ОП.

Напомним, 21 декабря Зеленский впервые с начала войны покинул пределы Украины — отправился в Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что для него " честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку. Он отметил, что отношения двух государств вышли на новый уровень и назвал визит историческим.

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