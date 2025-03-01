Подоляк: ссора Зеленского и Трампа прояснила три ключевых вопроса о войне

Украина настаивает, что настоящий путь к миру лежит только через победу и принуждение России к ответственности.

Спор между президентами США и Украины в Белом доме привлек внимание мирового сообщества. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что эта дискуссия поможет дать ответ на три важных вопроса о войне, развязанной Россией.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, нужно четко понимать, кто является агрессором.

"Ответ однозначен – Россия", – отметил Подоляк.

Также, по его словам, нельзя завершить войну, заставляя Украину идти на уступки.

"Ведь опыт переговоров с Россией после 2014 года только привел к эскалации агрессии", — подчеркнул он.

Но скорое завершение войны без принуждения РФ невозможно, поскольку без экономического и военного давления на Москву агрессия продолжится, хотя иллюзия возможного компромисса все еще существует.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому после спора в Белом доме нужно возвращаться за стол переговоров с Дональдом Трампом.

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