Подоляк: ссора Зеленского и Трампа прояснила три ключевых вопроса о войне

Украина настаивает, что настоящий путь к миру лежит только через победу и принуждение России к ответственности.
Спор между президентами США и Украины в Белом доме привлек внимание мирового сообщества. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что эта дискуссия поможет дать ответ на три важных вопроса о войне, развязанной Россией.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
По словам Подоляка, нужно четко понимать, кто является агрессором.
"Ответ однозначен – Россия", – отметил Подоляк.
Также, по его словам, нельзя завершить войну, заставляя Украину идти на уступки.
"Ведь опыт переговоров с Россией после 2014 года только привел к эскалации агрессии", — подчеркнул он.
Но скорое завершение войны без принуждения РФ невозможно, поскольку без экономического и военного давления на Москву агрессия продолжится, хотя иллюзия возможного компромисса все еще существует.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому после спора в Белом доме нужно возвращаться за стол переговоров с Дональдом Трампом.
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