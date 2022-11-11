Подоляк: "Теперь важно обеспечить масштабный побег российских оккупантов из Украины"

Он констатировал, что "русский мир" умеет эффективно убегать.

После освобождения Херсона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что теперь важно обеспечить масштабный побег российских войск со всей Украины.

Об этом он написал в Сети.

"Русский мир" умеет эффективно… бежать. Из Киева, из Харькова, из Херсона. Теперь важно обеспечить масштабный побег российских оккупантов – из Украины. Со всей нашей территории", – говорится в заявлении Подоляка.

Напомним, украинская разведка сообщила 11 ноября, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.

Позже советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Херсоне много пленных взять не удалось, в большинстве своем украинские силы нанесли оккупантам потери. Но трофеев хватает.

Местный журналист Константин Рыженко предупредил, что в ближайшие месяцы жизнь в Херсоне будет неспокойной, ведь в городе будут действовать вражеские ДРГ, которые могут совершать теракты.

Освобождение Херсона и угрозы со стороны Беларуси: эксклюзив от Кирилла Тимошенко

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