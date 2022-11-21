Подоляк указал, какое слово исчезло из медиапространства РФ и с какими скоро произойдет такое же

Подоляк уверен: если россияне забыли слово "Херсон", то забудут и слова "Донецк", "Крым" и "Украина".

Путинский режим приказал своим пропагандистам не упоминать об отступлении из Херсона. Этот город вообще исчез из информационного поля РФ.

Это отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, ныне перестал существовать в ru-медиаполе", — отметил Подоляк.

Советник глав ОП саркастически заметил, что это правильная информационная стратегия России: сегодня забыли слово "Херсон". Завтра – "Донецк". Послезавтра – "Крым". Скоро – "Украина".

Ранее Михаил Подоляк назвал три основных пункта, которые должна выполнить Россия, прежде чем сесть за стол переговоров.

Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.

13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. Правоохранители проводят в городе стабилизационные мероприятия.

Освобожденный от оккупантов Херсон возвращается к жизни