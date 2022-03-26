Подоляк заявил, что вопросы Крыма и Донбасса могут решить только Зеленский и Путин

Подоляк заявил, что вопросы Крыма и Донбасса могут решить только Зеленский и Путин

На сегодняшний день на переговорах делегаций обсуждается не нейтралитет, а гарантии безопасности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил убеждение, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут решить вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом Подоляк рассказал в интервью FAZ.

"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в частности, в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", – сказал советник главы президентского офиса.

По его мнению, такая система гарантий безопасности немыслима без США.

У Подоляка также спросили про будущее оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Для нас очень важна территориальная целостность страны. Это сложные вопросы. Решить их могут только президенты Украины и России", – сказал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным. Это касается территориальной целостности Украины. Он подчеркивал, что РФ "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".