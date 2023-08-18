Подоляка возмутило заявление главы штаба генсека НАТО о сдаче территорий

По словам представителя ОП, это "не безобидное заявление".

Слова руководителя канцелярии НАТО Стиана Енссена о возможности вступления Украины в Альянс из-за уступки частью своих территорий могут привести к большой трагедии.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FreeДом.

Он считает, что такое заявление "не случайно вырвалось".

"Меня очень напрягает, а что значит "человек извинился"? Он по сути практически открыто сказал, что эта война должна завершиться проигрышем Украины. После этого выходит и говорит: "Ну, извините, я здесь немного ошибся", — подчеркнул Подоляк, не сдерживая эмоции.

По его словам, несмотря на пророссийское лобби, с 2014 года РФ не удавалось юридически зафиксировать оккупированные украинские территории.

"Сейчас этот человек умышленно выходит и прямо говорит: "Давайте юридически зафиксируем за Россией украденные территории, обильно политы кровью украинцев". Вас устраивает, что этот человек извиняется и делает вид: "Нет, мы здесь пошутили, мы случайно"? опаснее, на самом деле, это все выглядит", — возмутился представитель ОП.

Подоляк убежден, что такое заявление представителя НАТО показало Москве, что на Западе есть мнение, мол, Украину можно дожать, снизить интенсивность войны, превратив ее в затяжной конфликт.

"Это не безобидное заявление, это заявление, которое может привести к великой трагедии", — заявил он.

На днях в НАТО предложили Украине уступить территории, чтобы вступить в Альянс. Такое заявление сделал глава канцелярии генсека. По словам Стиана Йенсена, нужно подумать, какой будет ситуация с безопасностью в Украине после окончания войны.

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