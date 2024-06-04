Подорожание сигарет: Рада сделала шаг к повышению акцизов на табак

Кроме того, в планах – привязать ставки акциза на табачные изделия к евро вместо гривны.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10190 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Свои голоса за законопроект об увеличении акциза на табачные изделия поддержали 249 народных депутатов.

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Авторы документа предлагают до 2028 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

Для этого планируется уже в 2025 году повысить акцизы сразу на 23%, а в течение 2026-2028 годов – еще на 5% ежегодно.

Кроме того, в планах – привязать ставки акциза на табачные изделия к евро вместо гривны. Таким образом, акцизы могут дополнительно возрасти вследствие девальвации национальной валюты.

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В Раде ожидают, что благодаря повышению акцизов на табак в госбюджет дополнительно поступят:

в 2025 году – 612 млн грн,

в 2026 году – 5 млрд грн,

в 2027 году – 9,3 млрд грн,

в 2028 году – 13,8 млрд грн.

Как уточнил Железняк, в профильном комитете парламента продолжается активная дискуссия по поводу акцизной нагрузки на табачные изделия для электрического нагревания. Этот вопрос нардепы будут обсуждать при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Напомним, в конце мая нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что готовятся непопулярные шаги для финансирования армии. Так, рассматривается поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо.

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