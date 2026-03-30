"Подорвем все!": Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна ведет серьезные переговоры с «новым и более разумным режимом Ирана» по прекращению военных операций. Американский лидер предупредил: если в скором времени соглашения не будет, штаты взорвут остров Харг и другие стратегические объекты иранцев.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп об Иране

По словам Трампа, сейчас уже достигнут значительный прогресс. В то же время прогнозирует последствия возможного недостижения договоренностей.

«Но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, которое, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно «открыт для бизнеса», мы завершим наше замечательное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и острова Харг! намеренно еще не "трогали", - пригрозил Трамп.

Он добавляет, что это будет местью за многочисленных американских солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего террора старого режима.

Напомним, Трамп сделал Венса главным переговорщиком по Ирану. По его словам, это «последний шанс» на урегулирование конфликта. «Если иранцы не смогут заключить соглашение с Венсом, они вообще не получат никакого соглашения. Это лучшее, что им могут предложить», — отмечает The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Как уже отмечалось, иранцы отказываются вести переговоры с частью представителей администрации президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что желанный переговорный для них — вице-президент Штатов Джею Ди Вэнс.