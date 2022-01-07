"Подорвет единство европейских союзников": Госдеп обеспокоен возможным введением санкций против "Северного потока-2"

В то же время Госдеп готов работать с Конгрессом по сдерживанию российской агрессии в Украине.

Государственный департамент США обеспокоен введением санкций против "Северного потока-2" на уровне закона, который проталкивает сенатор-республиканец Тед Круз, поскольку он может взорвать единый фронт мер в ответ на вероятную агрессию России против Украины.

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине", — сказал он.

По словам Прайса, Госдеп готов работать с Конгрессом по сдерживанию российской агрессии в Украине. "К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным усилием по противодействию дальнейшей российской агрессии или по защите Украины", — добавил он.

В декабре Круз достиг договоренностей с демократами о том, что они до 14 января проголосуют за санкции против газопровода, вместо этого республиканцы не будут блокировать в Конгрессе одобрение десятков кандидатур послов, назначенных президентом Джо Байденом.

Следует отметить, что 29 декабря компания Nord Stream 2 AG сообщила о завершении процедуры заполнения газом второй нити российского газопровода "Северный поток – 2", который будет поступать в Европу в обход Украины.

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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