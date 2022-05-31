"Подорвет способность финансировать войну": министр энергетики оценил потери России от нефтяного эмбарго ЕС

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты РФ потеряет 1/3 части военного бюджета 2021 года. Кроме того, решение ЕС подорвет способность Кремля финансировать войну в Украине.

Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, а значит – 2/3 поставки в Евросоюз.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в Сети 31 мая.

Он отметил, что пока ЕС оставляет временное исключение для трубопроводной нефти, однако до конца 2022 года импорт российской нефти в Евросоюз должен сократиться на 90%.

Галущенко привел данные издания Bloomberg, оценивающего годовые убытки России от нефтяного эмбарго Евросоюза в размере около 10 млрд дол. Ведь Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительным дисконтом.

Кроме того, еще 12 млрд дол. ущерба Россия потерпит вследствие отказа Польши и Германии от ее нефти, которую страны получают через северную нить нефтепровода "Дружба". Все это будет составлять 1/3 военного бюджета РФ 2021 года.

"К сожалению, забанить нефть не получилось одномоментно. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более "токсичной", откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну", – объяснил министр энергетики.

Он добавил, что вскоре Россия больше не сможет никому навязывать свою волю из-за шантажа энергоносителями, а также не сможет вести войны из-за отсутствия оружия и денег.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что страны Евросоюза договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

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