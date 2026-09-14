Подозрение директору НАБУ и отставка Кравченко: Еврокомиссия отреагировала

Семен Кривонос.

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Европейская комиссия следит за ходом антикоррупционных расследований в Украине, однако не комментирует отдельные уголовные дела.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о подозрении, которое генеральный прокурор Руслан Кравченко выдвинул директору НАБУ.

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По его словам, в Брюсселе знают о последних событиях. В то же время, он подчеркнул, что Европейский Союз придерживается политики нулевой толерантности к коррупции.

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«Позвольте четко высказаться по поводу коррупции: ЕС придерживается политики нулевой толерантности к ней. И мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к ЕС», — подчеркнул Мерсье.

Чиновник добавил, что борьба с коррупцией предусматривает работу по ее предотвращению, расследованию и привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению верховенства права. По его словам, Украина, как будущее государство-член ЕС, должна гарантировать защиту независимых антикоррупционных органов и должна обеспечить возможность полноценно выполнять свою работу.

Гийом Мерсье подтвердил, что так называемый план Качки-Кос, предусматривающий 10 приоритетных реформ для Украины, содержит положения о реформе отбора генерального прокурора на конкурсной основе. Украина согласовала с Еврокомиссией перечень реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

«Этот перечень действительно включает реформу в отношении генерального прокурора. Теперь украинская власть должна продолжать эту работу последовательно и эффективно», — подчеркнул Мерсье.

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Спикер отметил, что сам факт расследования резонансных дел на высоком уровне свидетельствует о наличии в Украине соответствующих институтов, в частности антикоррупционных органов, способных выполнять свою работу.

«В этом смысле это демонстрирует готовность властей обеспечивать работу этих органов и функционирование соответствующей системы. Что касается самих расследований и конкретных дел, их я комментировать не могу», — резюмировал Мерсье.

Напомним, 14 сентября генпрокурор Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также опубликовала видео с материалами производств, из которых следует, что директора его подозревают в подкупе избирателей и фиктивном усыновлении ребенка во избежание ответственности в суде.

НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал. Кроме того, НАБУ отрицало слова Кравченко о якобы изъятии уголовных производств.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подозрение Кривоноса, а также призвал Раду поддержать немедленное увольнение Кравченко. В парламенте появилось соответствующее представление. Комитет ВР единогласно поддержал его.

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