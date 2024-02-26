Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко

С 2014 и по 2017 год МВД и прокуратура пытались назначить виновными в хищении топлива братьев — Александра и Сергея Кацубу. Младшего Кацубу – Александра – даже заставили взять вину на себя. Его обвиняли в том, что он — с 2012 по 2014 год как заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" — перечислил средства за топливо, которого вроде бы не было у Курченко, пишет УНИАН.

Напомним, что Пашинского и его подельников подозревают в незаконном завладении 97 тысячами тонн топлива, в том числе теми 33 тысячами тонн топлива "НАК Нафтогаз", незаконную оплату которых инкриминировали Кацубам.

Сам Пашинский уверяет, что еще в 2015 году передал конфискованное у фирм Курченко топливо на нужды ВСУ. Но материалы НАБУ доказывают, что большинство этого топлива напрямую или через посредство государственных компаний было по заниженным ценам продано компании Владимира Тищенко, старого знакомого Пашинского, продававшего его уже по рыночной цене. Ущерб государства оценивается в 967 млн гривен.