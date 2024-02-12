Подозрение Пашинскому: в СБУ заявили о присвоении нефтепродуктов, предназначенных для ВСУ

Речь идет о присвоении и продаже 97 тыс. т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Заметим, что там не указали имени Пашинского, однако из контекста понятно, что речь идет именно о нем.
Правоохранители по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их подельникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.
Специалисты Госаудитслужбы установили, что в результате этих сделок в течение 2014-2017 годов государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн.
Подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
Что известно о конфискованных нефтепродуктах Курченко и при чем здесь Пашинский
В 2014 году государство конфисковало почти 100 тыс. т нефтепродуктов у структур олигарха Сергея Курченко, после Революции Достоинства бежавшего в Россию. Следствие установило, что посредством политического лобби экс-нардепа эти нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию для наполнения госбюджета. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.
"По указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата. По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход сконцентрировался у бенефициаров схемы", – объяснили в СБУ.
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Там также отметили, что для создания видимости, что арестованные нефтепродукты были переданы для нужд Минобороны, госпредприятие провело соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые министерство рассчиталось в полном объеме. Однако Минобороны получило всего 1,6% из "нефтепродуктов Курченко". Остальные – нефтепродукты, закупленные у той же группы компаний, которая закупала их у России и Беларуси. В то же время, фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое ниже, чем на ВСУ.
"По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов", – говорится в заявлении СБУ.
Там добавили, что в 2020 году суд принял решение о спецконфискации в пользу государства упомянутых нефтепродуктов и денег, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные из продажи деньги к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации. А государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Напомним, ранее 12 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранители вручили подозрение Пашинскому. Он эту информацию отвергал, однако подтвердил обыски в своем доме, которые провели СБУ и НАБУ.
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