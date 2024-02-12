Подозрение Пашинскому: в СБУ заявили о присвоении нефтепродуктов, предназначенных для ВСУ

Речь идет о присвоении и продаже 97 тыс. т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Заметим, что там не указали имени Пашинского, однако из контекста понятно, что речь идет именно о нем.

Правоохранители по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему народному депутату, его бизнес-партнеру и четырем их подельникам. Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. т конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии.

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Специалисты Госаудитслужбы установили, что в результате этих сделок в течение 2014-2017 годов государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн.

Подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Правоохранители объявили подозрение экс-нардепу и его бизнес-партнеру/Фото: Телеграм-канал СБУ

Что известно о конфискованных нефтепродуктах Курченко и при чем здесь Пашинский

В 2014 году государство конфисковало почти 100 тыс. т нефтепродуктов у структур олигарха Сергея Курченко, после Революции Достоинства бежавшего в Россию. Следствие установило, что посредством политического лобби экс-нардепа эти нефтепродукты были переданы для реализации профильному госпредприятию для наполнения госбюджета. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.

"По указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата. По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход сконцентрировался у бенефициаров схемы", – объяснили в СБУ.

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Там также отметили, что для создания видимости, что арестованные нефтепродукты были переданы для нужд Минобороны, госпредприятие провело соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые министерство рассчиталось в полном объеме. Однако Минобороны получило всего 1,6% из "нефтепродуктов Курченко". Остальные – нефтепродукты, закупленные у той же группы компаний, которая закупала их у России и Беларуси. В то же время, фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое ниже, чем на ВСУ.

"По убеждению следствия, бывший нардеп обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, причастных к конфискации этих нефтепродуктов", – говорится в заявлении СБУ.

Там добавили, что в 2020 году суд принял решение о спецконфискации в пользу государства упомянутых нефтепродуктов и денег, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные из продажи деньги к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации. А государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Правоохранители объявили подозрение экс-нардепу и его бизнес-партнеру/Фото: Телеграм-канал СБУ

Правоохранители объявили подозрение экс-нардепу и его бизнес-партнеру/Фото: Телеграм-канал СБУ

Правоохранители объявили подозрение экс-нардепу и его бизнес-партнеру/Фото: Телеграм-канал СБУ

Правоохранители объявили подозрение экс-нардепу и его бизнес-партнеру/Фото: Телеграм-канал СБУ

Напомним, ранее 12 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранители вручили подозрение Пашинскому. Он эту информацию отвергал, однако подтвердил обыски в своем доме, которые провели СБУ и НАБУ.

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