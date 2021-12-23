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Подозрение Порошенко в госизмене: экс-президента ждут в ДБР, он — за рубежом

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Подозрение Порошенко в госизмене: экс-президента ждут в ДБР, он — за рубежом

ТСН.ua/Юлия Желонкина

Порошенко находится в Польше.

В Государственном бюро расследований сегодня, 23 декабря, ждут экс-президента Петра Порошенко.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 декабря.

Порошенко вызывают на допрос по делу о государственной измене. На днях ему было предъявлено подозрение. Отправили ее по домашнему адресу. Авдокаты Порошенко заявляют, что подозрение незаконно, потому что вручено не лично.

Сам бывший президент заявил, что сейчас находится в Польше. В ДБР придет, но только тогда, когда вернется. По его словам, это будет не раньше, чем в начале января.

Напомним, Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемом "угольном госизмене". Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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