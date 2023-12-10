Подозреваемый в госизмене Шуфрич до сих пор в Комитете по свободе слова: можно ли его выгнать

По словам нового главы Комитета, назначенного вместо Шуфрича, скандальный нардеп остается членом этого Комитета, пока суд не признает его виновным.
Подозреваемый в госизмене нардеп Нестор Шуфрич остается в Комитете по свободе слова к приговору суда.
Об этом в интервью "Громадському радио" заявил новый глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, заменивший Шуфрича на этом посту.
"У нас есть два сценария. Первый сценарий – это дело, по которому он арестован и по которому продолжаются следственные действия относительно государственной измены. Если оно будет доведено до приговора в уголовном производстве, он останется без мандата. И, соответственно, Нестор Шуфрич лишится и места в комитете
До момента, пока приговора нет, он как избранный обществом народный депутат, несмотря на то, что к нему большие вопросы нашей правоохранительной системы, он остается членом Комитета", – говорит Юрчишин.
Глава Комитета уточнил, что Шуфрич не может посещать заседание комитета, не получает зарплаты. Но место за ним сохраняется до момента либо его личного заявления о сложении полномочий, либо вступившего в действие обвинительного приговора и это автоматически приведет к потере мандата.
9 декабря Ярослав Юрчишин стал Председателем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова.
Напомним, 15 сентября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области.
В тот же день, 15 сентября, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.
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