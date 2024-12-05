Подозревают в госизмене: полиция начала расследование против президента Южной Кореи

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Йоля по подозрению в государственной измене из-за объявления военного положения.

Об этом сообщил Yonhap.

В обращениях поданных в полицию упоминается не только президент, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин.

Дело было открыто после получения двух обращений, одно подала оппозиционная Партия восстановления Кореи, а второе от группы из 59 активистов.

Кроме полиции, жалобы с обвинениями президента в государственной измене поступили также в прокуратуру и Управление по расследованию коррупции для чиновников.

Правоохранители должны провести собственное расследование или передать дело полиции.

Напомним, оппозиционная партия в Южной Корее не настроена на более широкое сотрудничество с Украиной. Пока в США не заработает новая администрация президента Дональда Трампа, в западном лагере будет наблюдаться так называемый политический "вакуум", в том числе и по этому вопросу.

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