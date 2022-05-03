Подозревают в сотрудничестве с оккупантами: нардепа от "Слуги народа" исключили из фракции

Подозревают в сотрудничестве с оккупантами: нардепа от "Слуги народа" исключили из фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев исключен из провластной фракции в Верховной Раде.

Он подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами в Херсонской области.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Как говорится в заявлении провластной фракции, Ковалев не выехал с оккупированных территорий и общается с оккупационными властями. Также он не участвует в национальном сопротивлении, не посещает заседание Верховной Рады. Руководству фракции Ковалев не объяснил свое поведение. В заявлении говорится, что депутат Верховной Рады, вероятно, является государственным изменником.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа". Его поведение не только бросает тень на имидж партии, которая его выдвинула кандидатом в народные депутаты, он по сути является предателем тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", — говорится в сообщении.

"Слуга народа" обратилась в Офис генерального прокурора и СБУ с призывом возбудить уголовное дело против своего бывшего соратника.

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