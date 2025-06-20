Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов

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Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в затяжной командировке за границей, тогда как НАБУ и САП задерживают его бывших подчиненных по делу, которое нанесло государству ущерб более чем на 1 млрд грн. Речь идет о вероятной коррупционной схеме передачи земли застройщику Сергею Копыстыре в обход законодательства, к которой мог быть причастен сам Чернышов, когда возглавлял Минрегион.

Об этом говорится в материале «Украинской правды».

Речь идет о деле о возможном получении взятки Чернышовым и его окружением от владельца группы компаний KSM Group, застройщика Сергея Копыстыры.

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По этому делу в 2024 году суд разрешил НАБУ и САП провести обыски у вице-премьера, но они так и не состоялись. По данным источников, причина — влияние директора НАБУ Семена Кривоноса на детективов. Журналисты также зафиксировали тайный визит Чернышова в бюро.

Согласно постановлению суда, чиновники Минрегиона в течение 2021-2022 годов, когда именно Чернышов возглавлял это ведомство, могли быть причастны к незаконной передаче Копыстыре земельного участка для строительства жилого комплекса.

Около месяца назад правоохранители все же провели обыски у Чернышова — почти через год после первого постановления суда.

Что известно о командировке Чернышова и задержании его окружения?

Чернышов в ночь на 11 июня отправился в заграничную командировку. На той же неделе в Польшу отправился другой фигурант дела — советник министра развития громад и территорий на общественных началах Максим Горбатюк. Его задержали в Польше. В 2022 году Горбатюк вместе с Чернышовым перешел работать в «Нафтогаз» на должность коммерческого директора одной из дочерних компаний.

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Журналисты не знают, знал ли Горбатюк о следственных действиях и убегал, или это было обычное совпадение.

В течение недели был задержан Василий Володин, который был госсекретарем Минразвития громад во время руководства Чернышова. Позже Володин стал членом правления «Нафтогаза».

Во время заседаний Высшего антикоррупционного суда прокуроры озвучивали материалы дела, в которых, по версии следствия, описана роль Чернышова в схеме, которая во время полномасштабной войны могла нанести государству ущерб более чем на 1 млрд грн.

По словам прокурора, не позднее декабря 2021 года Копыстыра разработал преступный план получения ООО «Ситигазсервис» для застройки вопреки установленному законом порядку земельного участка. Для воплощения этого плана застройщик привлек Чернышова. В свою очередь вице-премьер для конспирации поручил вести коммуникацию между Копыстырой и Татаренко своему доверенному лицу — Горбатюку. По версии следствия, Горбатюк имел доступ к документам, касающимся земельного участка и информировал Татаренко о рассмотрении в хозяйственных судах по этому участку.

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Прокурор заявил, что Чернышов вместе с другими лицами (Копыстыра, Татаренко, Володин, Горбатюк, Сушон) воплотил совместный преступный план в жизнь. В частности, злоупотребляя должностью, он подписал приказ министерства, которым госимущество передали ГП «Укркоммунобслуживание» — фактически в интересах частной компании «Ситигазсервис».

Сообщается, что 21 октября 2022 года Копыстыра, Горбатюк и Чернышов встретились в Минразвития громад для обсуждения того, как дальше незаконно обеспечит «Ситигазсервису» землю для застройки, нарушая установленные правила. В ноябре Чернышов написал заявление об отставке с должности министра развития громад и территорий, и парламент удовлетворил его.

13 июня 2025 года суд отправил под стражу Горбатюка, а 17 июня — Володина. В свою очередь Чернышов, находящийся в это время за границей, отправился из Чехии в Вену.

Встречи Чернышова за границей

Журналисты поинтересовались у трех организаций, с которыми Чернышов встречался в Вене, когда именно представители министра начали организацию этих встреч. Так, в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии ответили, что запрос на встречу поступил за день до нее. По мнению журналистов, этот ответ указывает на то, что командировка министра в Вену могла быть организована буквально «с колес» — почти день в день.

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Кроме того, 10 июня Чернышов анонсировал проведение форума на 17 июня, но так и не прибыл туда, присоединившись к событию онлайн из Вены. Как выяснили журналисты, министр тогда находился в пятизвездочном отеле Steigenberger Hotel Herrenhof.

Во время пребывания Чернышова в Вене состоялось еще одно заседание ВАКС по Копыстыре. Прокурор озвучил версию следствия: министр, действуя через доверенное лицо — советницу патронатной службы Минразвития громад Марину Медведеву, участвовал в администрировании процесса получения взятки в виде квартир.

Командировка Чернышова затянулась на вторую неделю. По словам источников УП в политических кругах, если бы сейчас министра уволили с должности, это было бы признанием факта коррупции среди высокопоставленных чиновников в окружении президента.

«Позволить вручить подозрение вице-премьер-министру — попасть в заголовки с коррупционным рекордом. Чиновник такого уровня при президентстве Владимира Зеленского еще не получал подозрение в коррупции. Как и ни при одном из предыдущих президентов», — говорится в статье.

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По данным источников УП, сейчас команда Чернышова активно работает над поиском возможных вариантов для встреч за рубежом, чтобы продолжать «марафон» единства.

Напомним, накануне появились слухи о якобы бегстве Чернышова за границу из-за подозрения, которое ему готовят правоохранители. В свою очередь в Министерстве национального единства сообщили, что глава ведомства находится в плановой командировке в странах Евросоюза.