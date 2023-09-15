Подписание "Харьковских соглашений": в Украине будут судить Януковича и Азарова

Бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений" в пользу России.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины и главы правительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывших высокопоставленных чиновников подозревают в государственной измене. Следствие установило, что экспрезидент 21 апреля 2010 в Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины — в Крыму и Севастополе.

В свою очередь, глава Кабмина в нарушение упомянутых нормативных актов в тот же день подписал распоряжение об одобрении правительством так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Москвы.

"Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что оккупация полуострова предоставила Кремлю возможность осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил российского Черноморского флота, а также создать новые воинские части и подразделения вооруженных сил РФ. Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года на территорию Украины.

Напомним, утром 15 сентября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

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