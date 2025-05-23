Подписание мирного соглашения: Лавров выдвинул Украине условие о выборах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул Украине условие для заключения мирного соглашения — проведение выборов до подписания соответствующего документа.

Главу МИД цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Лаврова, Украине нужно провести выборы, чтобы подписать соглашение о мире с Россией.

Реклама

«Проведение выборов в Украине было бы оптимальным вариантом при решении вопроса о том, кто от Киева мог бы подписать мирное соглашение», — цитируют пропагандисты российского министра.

Напомним, ранее Лавров заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения.

Заметим, накануне президент России Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к мирному соглашению с Украиной. Однако, как заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, для подписания меморандума нужна «новая власть» в Украине. Он также назвал Зеленского «нелегитимным».

К слову, по мнению историка и дипломата Романа Бессмертного, Россия может включить в свой вариант меморандума ряд ультимативных требований, которые касаются не только Украины, но и глобальной безопасности в Европе и мире.

Реклама