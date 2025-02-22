Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США отложено - СМИ

Украина и США отложили подписание соглашения о редкоземельных металлах из-за вопросов безопасности
Украина и Соединенные Штаты Америки 22 февраля не подпишут соглашение о редкоземельных металлах.
Об этом сообщают источники в ОП, пишет Общественное.
По словам собеседника, документ еще нуждается в доработке, и есть вопросы, которые остаются без ответов. В частности, при подготовке соглашения возникли сложности в отношении гарантий безопасности.
Как стало известно, в Офисе президента работали над соглашением всю ночь, однако окончательное согласование еще не было достигнуто.
Напомним, администрация Трампа предоставила Украине улучшенный проект соглашения о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский разозлил Трампа, отклонив его первоначальное предложение.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает заключение соглашения с США по поводу полезных ископаемых. В то же время, глава государства подчеркнул, что соглашение должно содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.
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