Подпишут ли соглашение о полезных ископаемых с США: Reuters узнал важные детали

США и Украина все же подпишут соглашение о полезных ископаемых.
Администрация президента США Дональда Трампа и Украина все-таки планируют подписать обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых после катастрофической встречи в Овальном кабинете в пятницу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером (по американскому времени. В Украине уже будет почти утро марта). Однако источники предупреждают, что соглашение еще не подписано, и ситуация может измениться.
Белый дом, офис президента Украины и посольство Украины в Вашингтоне не ответили на запросы журналистов о комментариях.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп все еще "предан соглашению о редкоземельных минералах".
Спикер Палаты представителей США Джонсон также выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".
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