Подразделения терробороны хотят привлекать к задачам в зоне проведения ООС в Донбассе

Подразделения терробороны хотят привлекать к задачам в зоне проведения ООС в Донбассе

Также нардепы поддержали сокращение сроков подготовки документа ко второму чтению.

Верховная Рада во вторник, 15 февраля, приняла в первом чтении законопроект №6521 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий.

Документ поддержали 304 народных депутата.

Так, законопроект предполагает установить одной из задач теробороны – своевременное реагирование и принятие необходимых мер по обороне территории и защите населения на определенной местности.

Фото: Юрий Мысягин/Facebook

Кроме того, законопроект предлагает разрешить выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий. Согласно документу, решение о выполнении задач терробороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Как сообщил заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Украины Юрий Мысягин, также нардепы поддержали сокращение сроков подготовки документа ко второму чтению.

"Итак, совсем скоро подразделения территориальной обороны вместе с другими военными смогут дать отпор вооруженной агрессии против Украины на Донбассе", — написал он на странице в Facebook.

Напомним:

С 1 января 2022 года по закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

Также Рада разрешила терробороне использовать стрелковое оружие.

Глава ВСУ сделал заявления по подразделениям терробороны | ТСН 19:30

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