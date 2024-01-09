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Подробности госпитализации главы Пентагона и обсуждение в США инноваций для Украины: главные новости ночи 9 января 2024 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
1 мин
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Подробности госпитализации главы Пентагона и обсуждение в США инноваций для Украины: главные новости ночи 9 января 2024 года

Стало известно, почему Остин попал в больницу / Фото: Сайт президента Украины

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Пентагоне рассказали, почему глава американского министерства обороны попал в больницу Читать далее –>
  • В Белом доме собрали руководителей оборонных индустрий США для инновационных возможностей для Украины Читать далее –>
  • В Сумской области ликвидировали вражескую крылатую ракету, которая не взорвалась Читать далее –>
  • Хакеры присылают украинским военным вредную рассылку, которая маскируется под набор в ряды ВСУ и ЦАХАЛ Читать далее –>
  • В Одесской области непогода повалила ветрогенератор Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
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