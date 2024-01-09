Подробности госпитализации главы Пентагона и обсуждение в США инноваций для Украины: главные новости ночи 9 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Пентагоне рассказали, почему глава американского министерства обороны попал в больницу Читать далее –>
- В Белом доме собрали руководителей оборонных индустрий США для инновационных возможностей для Украины Читать далее –>
- В Сумской области ликвидировали вражескую крылатую ракету, которая не взорвалась Читать далее –>
- Хакеры присылают украинским военным вредную рассылку, которая маскируется под набор в ряды ВСУ и ЦАХАЛ Читать далее –>
- В Одесской области непогода повалила ветрогенератор Читать далее –>
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