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Подробности пребывания Саакашвили в Грузии и заявления Путина: пять новостей, которые вы могли проспать

Подробности пребывания Саакашвили в Грузии и заявления Путина: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили ответил на вопросы журналистов оппозиционного телеканала. Читать дальше ->
  • В Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку. Читать дальше ->
  • Президент России Владимир Путин ответил уклончиво на вопрос о преемнике. Читать дальше ->
  • Для российского оппозиционера Алексея Навального в заключении не будут создаваться эксклюзивные условия. Читать дальше ->
  • В результате нападения мужчины с луком в городе Конгсберге на юге Норвегии, погибли пять человек, ранения получили двое. Читать дальше ->
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