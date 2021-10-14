Подробности пребывания Саакашвили в Грузии и заявления Путина: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Задержанный в Грузии экс-президент Михеил Саакашвили ответил на вопросы журналистов оппозиционного телеканала. Читать дальше ->
- В Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку. Читать дальше ->
- Президент России Владимир Путин ответил уклончиво на вопрос о преемнике. Читать дальше ->
- Для российского оппозиционера Алексея Навального в заключении не будут создаваться эксклюзивные условия. Читать дальше ->
- В результате нападения мужчины с луком в городе Конгсберге на юге Норвегии, погибли пять человек, ранения получили двое. Читать дальше ->