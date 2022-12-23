Подробности предоставления американской помощи Украине и вероятное обучение по управлению Patriot в США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 декабря:
- Стало известно, когда ожидается окончательное утверждение $45 млрд помощи США Украине после визита Зеленского. Читать далее –>
- Макарова рассказала о детальном распределении средств США для дополнительного финансирования Украины. Читать далее –>
- Вслед за российским кораблем: чем занимаются компании, попавшие под санкции США Читать далее –>
- Пентагон может учить украинских военных руководить Patriot в США — СМИ Читать далее –>
- Посол США в Украине похвалила украинскую коллегу за организацию визита Зеленского в Америку Читать далее –>
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