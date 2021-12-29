Подробности предстоящих переговоров США и РФ и рецепт нестандартного оливье: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах. Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден сказал: "Посмотрим", отвечая на вопрос СМИ о том, встретится ли он 10 января с президентом России Владимиром Путиным, в тот же день, когда американская и российская правительственные делегации должны провести переговоры по безопасности в Европе. Читать дальше –>
- Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау, во время которого рассказал об усилиях Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. Читать дальше –>
- Американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman по приказу министра обороны США Ллойда Остина задерживается в Средиземном море. Читать дальше –>
- Оливье – именно этот салат украинцы называют чаще всего, когда у них спрашиваешь о блюдах, которые они будут пробовать в ночь на 1 января. Читать дальше –>