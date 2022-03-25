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Подробности саммита США и ЕС и санкции против Лукашенко: пять главных новостей ночи 25 марта

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Подробности саммита США и ЕС и санкции против Лукашенко: пять главных новостей ночи 25 марта

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных новостей ночи 25 марта:

  • Евросоюз объединен вокруг одной цели: лишить Москву денег, которые она тратит на финансирование войны против Украины. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден заявил, что расчет президент России Владимира Путина на раскол в Североатлантическом альянсе не оправдался, и сейчас НАТО сплоченно как никогда раньше. Читать дальше –>
  • Соединенные Штаты и Европейский Союз будут тесно координировать международную помощь Украине и политику санкций против страны-агрессора. Читать дальше –>
  • Власти Австралии ввели новые санкции против российских пропагандистов, а также против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден планирует встретиться с беженцами из Украины во время визита в Республику Польша. Читать дальше –>

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