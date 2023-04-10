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Подробности утечки секретной информации США об Украине и испытаниях иранского дрона: главные новости ночи 10 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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Подробности утечки секретной информации США об Украине и испытаниях иранского дрона: главные новости ночи 10 апреля 2023 года

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 8 апреля:

  • Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации — CNN Читать далее –>
  • Секретные документы США об Украине мог обнародовать американец — Reuters Читать далее –>
  • Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами Читать далее –>
  • Трамп "анонсировал" Третью мировую войну Читать далее –>
  • Иран испытывает новый дрон-камикадзе из 50 кг боеприпасов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
378
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