Подробности утечки секретной информации США об Украине и испытаниях иранского дрона: главные новости ночи 10 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 8 апреля:
- Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации — CNN Читать далее –>
- Секретные документы США об Украине мог обнародовать американец — Reuters Читать далее –>
- Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами Читать далее –>
- Трамп "анонсировал" Третью мировую войну Читать далее –>
- Иран испытывает новый дрон-камикадзе из 50 кг боеприпасов Читать далее –>
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