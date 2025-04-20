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Подробности вокруг пасхального "перемирия": главные новости ночи 20 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 апреля 2025 года:
Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются Читать дальше –>
"Проводим оборонительную операцию и реагируем на атаки противника": украинский военный о "перемирии" Читать дальше –>
Полное прекращение огня: представители Трампа отправятся в Лондон на переговоры Читать далее –>
Цинизм высочайшего уровня: Путин посетил пасхальное богослужение Читать далее –>
CNN: Пасхальное перемирие Путина — реверанс Трампа Читать далее –>