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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1453
Время на прочтение
1 мин

Подробности вокруг пасхального "перемирия": главные новости ночи 20 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 апреля 2025 года:

  • Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются Читать дальше –>

  • "Проводим оборонительную операцию и реагируем на атаки противника": украинский военный о "перемирии" Читать дальше –>

  • Полное прекращение огня: представители Трампа отправятся в Лондон на переговоры Читать далее –>

  • Цинизм высочайшего уровня: Путин посетил пасхальное богослужение Читать далее –>

  • CNN: Пасхальное перемирие Путина — реверанс Трампа Читать далее –>

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